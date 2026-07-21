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Boeing: MSC Air Cargo ordina cinque Boeing 777-8 Freighter

Finanza, Trasporti
Boeing: MSC Air Cargo ordina cinque Boeing 777-8 Freighter
(Teleborsa) - Boeing e MSC Air Cargo hanno annunciato che l'operatore di trasporto aereo merci in rapida crescita ha acquistato cinque Boeing 777-8 Freighter. L'ordine, precedentemente non specificato, è il primo per MSC Air Cargo con il 777-8 Freighter.

"Con questo ordine di grandi aerei cargo a fusoliera larga, MSC Air Cargo sta investendo nel suo futuro, migliorando ulteriormente le capacità e la portata della sua rete aerea globale - ha dichiarato Brad McMullen, vicepresidente senior di Boeing per le vendite e il marketing commerciale - Il 777-8 Freighter sarà l'aereo più efficiente della sua categoria e collegherà gli hub di MSC Air Cargo ai principali mercati internazionali".

Boeing ha già ricevuto oltre 80 ordini per il 777-8 Freighter e MSC Air Cargo è il terzo operatore di trasporto aereo merci con sede in Europa ad aver ordinato questo velivolo.
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