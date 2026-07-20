Boeing sperimenta nuove tecnologie per motori più silenziosi ed efficienti

(Teleborsa) - Entro fine luglio inizieranno nel sito Boeing di Glasgow, nello Stato americano del Montana, i primi test sul Next Generation Inlet, una innovativa presa d’aria di lunghezza ridotta, applicata al motore Rolls-Royce Trent 1000 che equipaggia il Boeing 787 Dreamliner, in grado di ridurre le emissioni acustiche.



Il test rientra nell’accordo tra Boeing, Rolls-Royce e Lufthansa finalizzato a caratterizzare aerei sempre meno rumorosi e aumentare l’efficienza propulsiva con riduzione del consumo di carburante.



Il Boeing 787-9, impiegato nella campagna di test che si concluderà a fine agosto è ecoDemonstrator Explorer 2026, è destinato ad essere preso in consegna da Lufthansa. I test prevedono la sperimentazione di procedure di decollo e atterraggio che seguono traiettorie di volo studiare per ridurre il rumore percepito dalle comunità intorno agli aeroporti.

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