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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,90%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.379,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,90%
Madrid conclude in progresso dello 0,90%, archiviando la sessione a 19.379,8 Euro.
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