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/ Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,90%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,90%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.379,8 Euro
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Finanza
21 luglio 2026 - 17.53
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Madrid conclude in progresso dello 0,90%, archiviando la sessione a 19.379,8 Euro.
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