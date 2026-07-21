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Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,22%

Ibex 35 avvia la seduta a 19.248,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,22%
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,22%, dopo aver aperto a 19.248,4 Euro.
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