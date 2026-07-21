Milano 20-lug
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Dow Jones 20-lug
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Londra 20-lug
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Francoforte 20-lug
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,74%

Nikkey a 65.255,68 punti

In breve, Finanza
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