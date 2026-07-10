Milano 9-lug
52.382 0,00%
Nasdaq 9-lug
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Dow Jones 9-lug
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Londra 9-lug
10.472 0,00%
Francoforte 9-lug
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,77%

Nikkey a 68.943,76 punti

In breve, Finanza
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