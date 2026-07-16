Milano 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 15-lug
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Francoforte 15-lug
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -2,84%

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In breve, Finanza
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