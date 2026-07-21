Eventi e scadenze del 21 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 21/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri della Competitività (ricerca e innovazione) (da lunedì 20/07/2026 a martedì 21/07/2026)

Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia

10:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà presente al 161° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto (viale dell’Arte, 18)

10:30 - Presentazione Protocollo d'intesa per valorizzazione città di Milano per "CES Unveiled Milano" - Milano, Palazzo Marino - Conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'intesa per la valorizzazione della città di Milano in occasione di CES Unveiled Milano, tappa ufficiale europea di ‘Road to CES’ in promozione del CES (Consumer Electronics Show). Saranno presenti, tra gli altri, Attilio Fontana (presidente Regione Lombardia), Massimo Dal Checco (presidente Anitec-Assinform), Giovanni Bozzetti (presidente Fondazione Fiera Milano), Alvise Biffi (presidente Assolombarda), Paola Generali (presidente Assintel) e Matteo Zoppas (presidente ICE)

11:00 - Istat - Aiuti dati, ricevuti e reti di solidarietà - Anno 2024

11:00 - "Benvenuti in Italia - Piano Mattei Tunisia" - Roma, Auditorium di Villa Patrizi - Cerimonia promossa dal Gruppo FS Italiane per consolidare i partenariati strategici e di cooperazione tra i due Paesi

11:30 - Federculture - Presentazione 22° Rapporto Annuale - Roma, Sala Spadolini del Ministero della Cultura - Presentazione del 22° Rapporto Annuale di Federculture, dedicato quest'anno al ruolo della cultura nella trasformazione dei territori. Tra gli interventi, Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, Daniela Picconi, Vicepresidente Federculture e Andrea Cancellato, Presidente Federculture

12:00 - Istat - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - famiglie per tipo dio alloggio, anno 2023 e alloggi occupati, anno 2023

14:30 - Presentazione 11° Report Italiano sul Crowdinvesting - Evento online - Appuntamento annuale organizzato dall'Osservatorio Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano dedicato alla situazione dell'industria italiana del crowdfunding per le imprese (equity e lending). I principali protagonisti del mercato si confronteranno per analizzare i numeri della raccolta negli ultimi 12 mesi e le prospettive per il futuro. Aprirà i lavori Giancarlo Giudici, direttore Osservatorio Crowdinvesting

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:30 - "Le infrastrutture digitali come fattore abilitante per l'evoluzione delle tecnologie avanzate" - Roma, MIMIT - Presentazione del paper di Anitec-Assinform sul ruolo delle infrastrutture digitali come fattore strategico per lo sviluppo delle tecnologie avanzate, la competitività del sistema produttivo e la crescita economica del Paese. Il documento individua anche le priorità per rafforzare il sostegno alla trasformazione digitale. Partecipano, tra gli altri, Davide Amorosi, Vice Capo di Gabinetto MIMIT, Eva Spina, Capo Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie MIMIT, Valerio Romano, Consigliere Anitec-Assinform con delega alla Twin Transition e Paolo Lazzaro, Direttore Generale INFRATEL

Aziende:

3M - Risultati di periodo

General Motors - Risultati di periodo

Northrop Grumman - Risultati di periodo

Novartis - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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