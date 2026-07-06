Novartis acquisisce la biotech Myricx Bio per 1,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Novartis ha stipulato un accordo per acquisire Myricx Bio, società biotecnologica privata con sede nel Regno Unito.



L'operazione, il cui perfezionamento è atteso nella secondo semestre di quest'anno, ha un controvalore di 1,1 miliardi di dollari cui si aggiungono fino a ulteriori potenziali 400 milioni legati al raggiungimento di determinati obiettivi.



L'acquisizione - spiega una nota - rafforzerebbe la pipeline oncologica di Novartis e promuoverebbe lo sviluppo di farmaci mirati di nuova generazione con meccanismi di veicolazione innovativi. L'approccio di Myricx è progettato per veicolare un farmaco antitumorale differenziato direttamente alle cellule tumorali.

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