Eventi e scadenze del 17 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 17/07/2026

Appuntamenti:

UE - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione dell'Irlanda, Jim O'Callaghan (da giovedì 16/07/2026 a venerdì 17/07/2026)

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

Banca d'Italia - Bollettino Economico; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Rating sovrano - Spagna - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

09:30 - Assemblea Federcasse 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - Tema dell'Assemblea annuale di Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen) è "Generare futuri. 135 anni dalla Rerum Novarum, 80 anni di Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC" Repubblica, 10 anni dalla riforma delle BCC". Durante l'Assemblea, il Presidente Augusto dell'Erba presenterà la Relazione del Consiglio Nazionale, che trarrà un bilancio a dieci anni dall'approvazione della riforma del credito cooperativo. Interverrà anche Piero Cipollone, Membro del Comitato Esecutivo della BCE che parlerà dell'Euro Digitale. Attesi esponenti delle Istituzioni e del mondo accademico

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Aci Castello (Catania), Four Points by Sheraton - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "A safer Mediterranean for a stronger Europe", promosso dall'ECR (Partito dei Conservatori e Riformisti Europei) nell'ambito degli European Awareness Days

20:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Acireale (Catania), piazza Duomo - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla 61ª edizione del Premio "Aci & Galatea"

Aziende:

3M - Risultati di periodo

Burberry - Risultati di periodo: Q1 2027

Eqt Ab - Risultati di periodo: Half Year 2026

Volvo Car Ab - Risultati di periodo: Q2 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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