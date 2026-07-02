Milano 17:35
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Nasdaq 19:34
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Dow Jones 19:34
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione del 2,16%

Il DAX termina la sessione a 25.580,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione del 2,16%
Francoforte è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,16%), archiviando le contrattazioni a 25.580,88 punti.
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