Milano
17:35
52.285
+0,81%
Nasdaq
19:23
29.161
+1,95%
Dow Jones
19:23
52.290
+0,87%
Londra
17:35
10.586
+0,58%
Francoforte
17:35
25.011
+0,66%
Martedì 21 Luglio 2026, ore 19.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: calo per Brenntag
Francoforte: calo per Brenntag
Migliori e peggiori
,
In breve
21 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Sottotono il
distributore tedesco di prodotti chimici
, che passa di mano con un calo del 2,34%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: risultato positivo per Brenntag
Francoforte: scambi al rialzo per Brenntag
Francoforte: positiva la giornata per Brenntag
Francoforte: in calo Brenntag
Titoli e Indici
Brenntag
+0,03%
Altre notizie
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Brenntag
Francoforte: in calo Brenntag
Francoforte: scambi al rialzo per Brenntag
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Brenntag
Francoforte: in calo Infineon
Francoforte: in calo Infineon
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto