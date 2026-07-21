Francoforte: giornata depressa per Qiagen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Qiagen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Qiagen confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 35,46 Euro con primo supporto visto a 34,81. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 34,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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