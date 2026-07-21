IEA: nuova escalation in Medio Oriente accresce preoccupazioni per sicurezza approvvigionamenti

L'intervento di Fatih Birol

(Teleborsa) - L'International Energy Agency (IEA) sta "monitorando attentamente" la situazione dei mercati petroliferi a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Medio Oriente, con l'escalation delle ostilità che interessano lo Stretto di Hormuz e le infrastrutture energetiche della regione che "accresce le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti e l'incertezza sulle prospettive di mercato". Inoltre, le minacce degli Houthi (alleati dell'Iran) allo Stretto di Bab el-Mandeb, che ha acquisito sempre maggiore importanza come rotta alternativa allo Stretto di Hormuz, aggravano ulteriormente queste preoccupazioni.



Al momento, i mercati del petrolio greggio "continuano a beneficiare di diversi fattori di protezione", viene sottolineato in uno statement del Direttore Esecutivo Fatih Birol.



Tra questi, le significative forniture provenienti dai produttori del Golfo - in particolare grazie agli sforzi considerevoli di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti - che continuano a raggiungere i mercati globali attraverso rotte alternative allo Stretto di Hormuz, nonché i volumi che riescono ancora a transitarvi. L'IEA stima che le esportazioni del Golfo siano al di sotto dei massimi di fine giugno, ma ancora considerevolmente superiori ai livelli registrati tra l'inizio di marzo e la metà di giugno.



Inoltre, i produttori di petrolio di altre regioni - in particolare Stati Uniti, Brasile, Venezuela e Kazakistan - hanno aumentato le esportazioni, compensando in parte le perdite di offerta provenienti dal Golfo. Sul fronte della domanda, la Cina ha svolto un ruolo importante nella stabilizzazione dei mercati, riducendo le importazioni di petrolio greggio di quasi il 50% rispetto ai livelli prebellici.



C'è anche da considerare che i continui rilasci di scorte di emergenza da parte dei paesi membri dell'IEA continuano a fornire un significativo sollievo ai mercati. Dall'annuncio dell'11 marzo dell'azione collettiva dell'IEA per rendere disponibili al mercato 400 milioni di barili di petrolio, circa 290 milioni di barili sono stati rilasciati dai paesi membri dell'IEA, e altri continuano ad affluire sul mercato. I paesi dell'IEA detengono ancora un volume considerevole di scorte di emergenza in riserva, tra cui oltre 1 miliardo di barili di scorte controllate dai governi.



"Non c'è spazio per l'autocompiacimento in materia di sicurezza petrolifera, in un contesto di escalation delle ostilità e di continuo calo delle scorte commerciali disponibili - ha detto Birol - L'attività di raffinazione e le forniture di prodotti non sono aumentate nella stessa misura delle consegne di greggio, il che significa che i mercati dei prodotti petroliferi raffinati, tra cui diesel e benzina, sono considerevolmente più tesi rispetto a quelli del greggio".



Nei mercati del gas naturale, l'aumento dei flussi di GNL provenienti da altri mercati, guidati da Stati Uniti e Canada, ha compensato circa il 70% delle forniture perse attraverso lo Stretto di Hormuz, ma ulteriori ritardi nella ripresa delle esportazioni dal Golfo rischiano di mantenere i mercati più tesi più a lungo. Ciò "si ripercuoterà su tutti gli importatori di GNL, compresa l'Europa, che si appresta a riempire le proprie riserve di gas per il prossimo inverno", è la previsione dell'IEA.

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