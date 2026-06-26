SureWerx acquista la bergamasca Genesi e amplia portafoglio globale

(Teleborsa) - SureWerx, fornitore nordamericano attivo a livello globale di dispositivi di sicurezza e attrezzature professionali, ha annunciato l'acquisizione dell'italiana Genesi. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.



Con sede a Bergamo, Genesi è un'azienda leader nella produzione e fornitura di soluzioni di sicurezza per i lavori in quota e ambienti confinati. Questa operazione rafforza ulteriormente la divisione anticaduta di SureWerx e ne accresce la capacità di offrire soluzioni di sicurezza integrate per il lavoro in quota e gli spazi confinati ai clienti in Europa e in Nord America, si legge in una nota.



"Siamo entusiasti di accogliere Genesi nella famiglia SureWerx - ha dichiarato Scott Dowell, CEO di SureWerx - Si tratta di un'integrazione altamente strategica che va ad ampliare la nostra gamma di soluzioni per i lavori in quota, gli spazi confinati e le operazioni di recupero e soccorso per i clienti europei e, a breve, anche per quelli nordamericani. Genesi porta in dote un'esperienza leader di mercato nell'accesso e nel soccorso in spazi confinati, oltre che nei sistemi anticaduta".



"La presenza globale di SureWerx, la sua solida rete di partner e la sua profonda competenza nel settore anticaduta contribuiranno ad accelerare la crescita di Genesi in Europa e nel mondo, portando avanti al contempo la nostra missione comune: rendere più sicuro il lavoro in quota e ad alto rischio", ha aggiunto Simone Cornali, fondatore di Genesi.

Condividi

```