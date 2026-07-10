Petrolio, IEA: offerta globale rimbalza a giugno su ripresa flussi attraverso lo Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - L'Agenzia Internazionale dell'Energia
(International Energy Agency - IEA) ha pubblicato venerdì il report mensile sul mercato petrolifero
relativo a giugno 2026.
Dal rapporto è emerso che l'offerta globale di petrolio
è rimbalzata bruscamente di 4,1 milioni di barili al giorno, raggiungendo i 98,8 milioni di barili al giorno a giugno
, grazie alla ripresa dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, che ha sostenuto una parziale ripresa della produzione nel Golfo. La produzione mondiale è rimasta comunque inferiore
di circa 9,4 milioni di barili al giorno rispetto ai livelli prebellici
, con un'offerta destinata a diminuire in media di 3,7 milioni di barili al giorno, attestandosi a 102,6 milioni di barili al giorno nel 2026, a condizione di una rapida de-escalation delle ostilità. Se i volumi di transito dovessero migliorare, l'offerta di petrolio aumenterebbe di 7,5 milioni di barili al giorno il prossimo anno.
Nonostante l'aumento dei flussi di greggio, l'attività di raffinazione
nel Golfo ha reagito con maggiore lentezza, e le esportazioni
di prodotti petroliferi sono ancora inferiori alla metà dei livelli prebellici, ha affermato la IEA.
La IEA inoltre prevede che la produzione globale
di petrolio diminuirà
di 2,4 milioni di barili al giorno quest'anno, per poi rimbalzare
di 3,1 milioni di barili al giorno nel 2027.
Dal rapporto della IEA è emerso anche che gli Emirati Arabi Uniti
hanno aumentato la produzione di petrolio greggio a un livello record il mese scorso. Il Paese ha pompato in media 4,1 milioni di barili al giorno a giugno. Questo dato supera il picco di produzione giornaliera di 4 milioni di barili al giorno registrato nel 2020, quando il Paese aveva aumentato l'offerta durante una breve guerra dei prezzi con l'Arabia Saudita sulla politica dell'OPEC+.
La vigorosa ripresa, avvenuta in gran parte prima della serie di attacchi contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz di questa settimana, segue l'annuncio, da parte degli Emirati Arabi Uniti, della loro uscita dall'OPEC alla fine di aprile
, al fine di perseguire piani di espansione senza essere vincolati dalle restrizioni alla produzione imposte dal gruppo.
Anche gli altri principali produttori del Golfo
hanno aumentato la produzione, pur rimanendo al di sotto dei livelli prebellici, secondo l'AIE. L'Arabia Saudita
ha pompato 7,3 milioni di barili al giorno a giugno, 900.000 al giorno in più rispetto al mese precedente. La produzione del Kuwait
è aumentata a una media di 1,4 milioni di barili al giorno e quella dell'Iraq
a 2 milioni al giorno.
Il quadro di ripresa dei flussi dal Golfo Persico si è tuttavia offuscato mercoledì
, quando il presidente Donald Trump
ha dichiarato
di fatto nullo il cessate il fuoco
dopo che le due parti si sono scambiate ostilità nel Golfo Persico. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi in ??Iran per due giorni consecutivi e Teheran ha risposto al fuoco contro Bahrein e Kuwait. I futures del Brent
hanno superato gli 80 dollari al barile all'inizio della settimana, per poi scendere sotto i 76 dollari al barile venerdì.