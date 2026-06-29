UE approva aiuto di Stato spagnolo da 402 milioni per imprese di trasporto colpite da caro carburante

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un programma di aiuti di Stato spagnoli da 402 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente.



Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette. Per i beneficiari ammissibili in base a un regime di rimborso dell'imposta sul gasolio per i professionisti, l'aiuto può coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi del carburante derivanti dalla crisi in Medio Oriente, sostenuti tra il 1° marzo e il 30 giugno 2026. Per i beneficiari non ammissibili a tale regime di rimborso, l'aiuto può essere limitato a 50.000 euro per impresa oppure coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi del carburante sostenuti tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026.

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