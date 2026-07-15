Ddl sicurezza: nuova stretta su baby-gang

(Teleborsa) - Fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte 'pericolose' nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15mila euro in caso di danneggiamenti di gruppo.





Arriva la nuova stretta anti-maranza del governo con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza che, accanto alle misure già previste dal testo originario andato sul tavolo qualche mese fa - come l'aggravante di alcuni reati commessi ai danni di giornalisti e la norma sugli sgomberi di occupazioni abusive delle seconde case -, ha introdotto cinque nuovi articoli.



"Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a minorenni" quando sussiste "un fondato motivo di ritenere possano mettere in atto condotte di pericolo per la sicurezza pubblica" nei luoghi di movida, come nel caso del possesso di armi o altri oggetti atti ad offendere. Sempre nell'ottica di contrasto alle baby gang viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione.

Condividi

```