Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,855 euro/litro, gasolio a 1,941 euro/litro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 €/l per la benzina e 1,941 €/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,945 €/l per la benzina e 2,023 €/l per il gasolio.

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