Leonardo e Baykar: operativa la joint venture LBA Systems

(Teleborsa) - Al Farnborough International Airshow, Leonardo e Baykar hanno annunciato il raggiungimento della piena operatività della loro Joint Venture (JV) LBA Systems, con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e la nomina dei vertici della nuova società, portando

così a compimento la costituzione di un nuovo protagonista nel settore tecnologico dei sistemi a pilotaggio remoto.



Leonardo e Baykar detengono ciascuna una quota del 50% della JV, che ha sede legale e operativa in Italia.



La JV, spiega una nota, beneficia di competenze complementari nella progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza equipaggio (Uncrewed Air System - UAS). LBA Systems combina i sistemi elettronici all’avanguardia di Leonardo, l’integrazione di suoi payload ed equipaggiamenti nonché le sue solide competenze nell’approvazione e certificazione UE con la

progettazione e lo sviluppo da parte di Baykar di piattaforme UAS avanzate, un ampio portafoglio che copre tutti i principali segmenti e processi e capacità produttive avanzate ed efficienti. La creazione di una Business Unit dedicata ai sistemi a pilotaggio remoto all’interno della Divisione Aeronautica di Leonardo consentirà un coordinamento e un’esecuzione efficaci delle attività commerciali e industriali.



Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “LBA Systems entra nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto, in rapida crescita, con un’offerta completa e competitiva. Fa leva su un’ampia gamma di sistemi proprietari di Leonardo, che possono essere integrati su diverse piattaforme di Baykar per soddisfare i requisiti di missione sempre più esigenti

imposti dalle sfide operative odierne. L’avvio delle attività di LBA Systems rappresenta inoltre un esempio concreto dei pilastri della nostra strategia: accelerazione dell’esecuzione e della produzione, rafforzamento e ampliamento della base industriale, partnership per raggiungere la massa critica necessaria a rispondere all’evoluzione della domanda dei mercati europeo e globale, crescita e creazione di valore".



Haluk Bayraktar, CEO di Baykar, ha detto: “LBA Systems è un'iniziativa importante che combina architetture autonome ad alta tecnologia e collaudate insieme e alla forza produttiva di Baykar con le avanzate capacità di payload e avionica di Leonardo. Il successo dei recenti test di volo cooperativo che ha coinvolto il nostro sistema a pilotaggio remoto KIZILELMA con il velivolo M-346 di Leonardo ha dimostrato la maturità globale che la nostra tecnologia nel settore ha raggiunto, secondo gli standard NATO, ed è stata una risposta diretta alle esigenti richieste operative. Con LBA Systems, offriremo al mercato globale soluzioni pronte e affidabili - dall'Astore Levante a KIZILELMA - andando oltre i concetti su carta. Questa partnership è un passo strategico che rafforzerà la base industriale della difesa sia in Europa che nei paesi alleati".



LBA Systems opererà per co-sviluppare sistemi a pilotaggio remoto di nuova generazione, potenziati da intelligenza artificiale avanzata, resilienza informatica e interoperabilità multidominio, cogliendo opportunità sia nel mercato europeo sia in quello internazionale. La gamma di prodotti della JV, basata sull’armonizzazione di competenze di entrambi i partner, include già sei sistemi diversi, che vanno dal KALKAN, classe 80kg e progettato principalmente per missioni ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione), fino al TB2 Medium Altitude Long Endurance (MALE) in due diverse varianti e all'Astore Levante, capace di decollare e atterrare su portaerei, fino alla piattaforma AKINCI High Altitude Long Endurance (HALE) e al caccia a pilotaggio remoto KIZILELMA.



Il velivolo da combattimento senza equipaggio KIZILELMA ha recentemente dimostrato con successo avanzate capacità di missione cooperativa tra velivoli con e senza equipaggio nel corso di test effettuati con il caccia leggero Leonardo M-346 F. Al Farnborough International Airshow, i partner presentano inoltre il primo prodotto di LBA Systems, l’Astore Levante, che integra la collaudata piattaforma Bayraktar TB3 con un’ampia gamma di tecnologie avanzate di Leonardo, tra cui sensori, sistemi di missione e stazione di controllo a terra.



Le attività industriali relative ai modelli Astore Levante e KIZILELMA saranno svolte presso gli stabilimenti produttivi di Leonardo, dove è già in corso la produzione di un primo lotto di UAS Astore Levante, con consegna all’utilizzatore finale in Italia prevista entro la fine dell’anno. Le attività relative ai TB2 e agli AKINCI saranno invece svolte presso lo stabilimento Baykar in Italia.

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