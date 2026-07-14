Thomson Reuters cede a KKR il 51% della divisione Global Print per 500 milioni di dollari

(Teleborsa) - Thomson Reuters ha firmato un accordo definitivo per la creazione di una joint venture con la società di investimento KKR.



L'operazione prevede la cessione del 51% della divisione Global Print per circa 500 milioni di dollari a investitori istituzionali gestiti dalla stessa KKR.



Thomson Reuters, che manterrà pertanto una partecipazione del 49% nella joint venture, conserverà inoltre i diritti di proprietà intellettuale e il pieno controllo editoriale sul proprio portfolio di contenuti. Questa nuova joint venture deterrà una licenza esclusiva per la distribuzione dei contenuti in formato cartaceo e sulla piattaforma eBook ProView di Global Print.



Thomson Reuters prevede che la transazione si concluda nel quarto trimestre del 2026.

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