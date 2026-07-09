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UE approva joint venture tra EWE e Verbund Green Hydrogen

Economia, Energia
UE approva joint venture tra EWE e Verbund Green Hydrogen
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra EWE Hydrogen, società tedesca, e Verbund Green Hydrogen, società austriaca. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di idrogeno verde.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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