UE approva joint venture tra EWE e Verbund Green Hydrogen

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra EWE Hydrogen, società tedesca, e Verbund Green Hydrogen, società austriaca. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di idrogeno verde.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.





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