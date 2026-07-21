Leonardo firma contratto con l’Indonesia per la fornitura dei velivoli M-346

(Teleborsa) - Leonardo e PT ESystem Solutions Indonesia hanno annunciato oggi la firma di un contratto per la fornitura al Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia di 12 velivoli leggeri multiruolo da combattimento Leonardo M-346 F "Block 20", destinati a soddisfare le esigenze operative della Forza Aerea indonesiana. Il contratto, che segue la Lettera d’Intenti annunciata a febbraio, comprende anche un'ampia gamma di capacità di supporto, manutenzione, revisione e addestramento in loco, oltre allo sviluppo di competenze professionali.



L’inizio delle consegne è previsto nel 2030.



Il programma, spiega una nota, fornirà un contributo significativo al piano di ammodernamento della flotta aerea del Ministero

della Difesa indonesiano, grazie alle avanzate tecnologie e le prestazioni dell'M-346. L'M-346 F Block 20 garantirà capacità operative multiruolo e consentirà l’addestramento avanzato dei piloti della Forza Aerea indonesiana.



L'Indonesia diventerà il ventitreesimo utilizzatore dell'M-346. Il contratto introduce inoltre in Asia il nuovo standard "Block 20", dopo Europa e Nord America. A soli otto mesi dal primo ordine, la forte e rapida domanda globale per l'ultima versione del velivolo dimostra chiaramente come questa risponda pienamente alle esigenze dei clienti.



La solida partnership con PT ESystem conferma l'impegno di Leonardo nello sviluppo di collaborazioni durature e nella volontà di sostenere l'industria aerospaziale e della difesa indonesiana, assicurando importanti ricadute industriali a livello locale.



Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: "L'introduzione dell'M-346 F in Indonesia rappresenta una chiara dimostrazione non solo delle qualità intrinseche del sistema, ma anche della continua e crescente fiducia del Paese nelle nostre capacità in diversi domini. Siamo qui per restare e per ampliare ulteriormente il nostro contributo e il nostro impegno, sia nei settori consolidati sia in quelli emergenti, fornendo il livello di tecnologia richiesto dal Paese nel quadro della sua strategia di lungo termine per lo sviluppo dell'aerospazio e della difesa".



La nuova configurazione M-346 F "Block 20" sarà dotata di cockpit con un ampio display digitale, radar a scansione elettronica, data-link Link 16, sistemi di contromisure elettroniche e nuovi sistemi d'arma. Il velivolo offre un sistema integrato completo per l'addestramento avanzato al volo, comprendente un Ground Based Training System (GBTS) che combina simulazione e voli reali secondo la logica Live, Virtual and Constructive (LVC), oltre a capacità aggiuntive di combattimento leggero per missioni aria-aria e aria-superficie, rese possibili da sistemi di missione, equipaggiamenti e sensori avanzati, inclusa la capacità di rifornimento in volo.



L'M-346 costituisce il fulcro di un sistema di addestramento avanzato all'avanguardia e in continua evoluzione, che ha già dimostrato la propria efficacia. Il programma rappresenta una storia di successo con oltre 170.000 ore di volo accumulate e più di 170 velivoli ordinati fino a oggi, consentendo a numerose forze aeree nel mondo, anche in Asia, di addestrare i propri piloti all'impiego dei più moderni caccia ad alte prestazioni e di prepararli alla transizione verso la nuova generazione di sistemi di combattimento aereo.



Il sistema M-346 è stato scelto da 23 utilizzatori per l'addestramento dei propri piloti, tra cui l'International Flight Training School in Italia. Il velivolo viene inoltre impiegato in operazioni tattiche come caccia leggero multiruolo. Grazie alle sue elevate prestazioni e alla sua eccezionale manovrabilità, l'M-346 è stato selezionato in Italia anche dall'Aeronautica Militare come futuro velivolo delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

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