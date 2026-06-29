Pozzi Milano rinnova contratto di fornitura merce con la parte correlata Promotica

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Pozzi Milano ha approvato un accordo quadro inerente al rinnovo del contratto di fornitura con la parte correlata Promotica avente ad oggetto articoli per la casa e la tavola in porcellana e altri materiali di qualità, con marchio "Easylife", "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", nonché il conferimento della licenza d’uso del marchio "Easylife" e della sublicenza d’uso dei marchi "Pozzi, "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", per complessivi massimi pari a 4 milioni di euro (oltre IVA) nell’arco di 12 mesi.



Il nuovo contratto di fornitura sarà valido dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027.



In particolare, il contratto prevede che i prodotti siano appositamente sviluppati da Pozzi Milano per Promotica nelle quantità, ai prezzi di vendita e nei termini di consegna che saranno di volta in volta indicati da appositi accordi scritti per la realizzazione delle campagne promozionali e dei programmi fedeltà e loyalty di Promotica. Il prezzo d’acquisto di ciascun prodotto sarà concordato di volta in volta tra Pozzi Milano e Promotica, in base alle quantità, all’andamento dei prezzi di mercato, agli obiettivi di collocamento sul mercato e altre dinamiche e strategie di mercato.

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