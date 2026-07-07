Saipem si aggiudica contratto da 2 miliardi di dollari per progetto Kutei FPSO in Indonesia

(Teleborsa) - Saipem , mediante la controllata PT Saipem Indonesia, in joint venture con PT Tripatra Engineers and Constructors, si è aggiudicata un contratto per le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) di un’unità galleggiante di produzione,

stoccaggio e scarico (FPSO) destinata al progetto “Kutei North Hub Field Development”, situato nel bacino di Kutei, nella regione di East Kalimantan, in Indonesia.



Il contratto, del valore di circa 2 miliardi di dollari USA per la parte di competenza Saipem, è stato assegnato da Eni North Ganal, società controllata da Searah, a sua volta società risultante dalla business combination costituita da Eni e Petronas.



L’esecuzione del progetto, di una durata stimata pari a circa 48 mesi, comprende le attività di project management, ingegneria di dettaglio, approvvigionamento dei materiali, fabbricazione, costruzione e installazione, nonché le fasi di commissioning e avviamento dell’unità FPSO.



Il progetto Kutei FPSO rientra nell’ambito dello sviluppo del Kutei North Hub Field Development, che prevede un collegamento sottomarino a una nuova FPSO, un gasdotto dedicato all’esportazione del gas verso l’impianto LNG di Bontang e ai consumatori di gas per usi domestici attraverso l’attuale East Kalimantan System.

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