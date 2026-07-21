Madrid: giornata depressa per Logista

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore logistico spagnolo , che presenta una flessione dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Logista evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Logista rispetto all'indice.





Tecnicamente, Logista è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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