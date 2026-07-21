New York: accelera Hasbro
(Teleborsa) - Grande giornata per ilfabbricante di giocattoli statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,63%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hasbro rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 86,79 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 95,76. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 104,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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