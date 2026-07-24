Giappone, l'inflazione a giugno accelera all'1,7%

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,7% su anno, contro l'1,5% registrato a maggio.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,3% dopo il +0,4% del mese precedente, mentre quello destazionalizzato segna una variazione nulla dopo il +0,5% precedente.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,6% a livello tendenziale, in linea con le attese e contro il +1,4& del mese precedente.

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