New York: Halliburton in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas , che soffre con un calo del 5,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halliburton , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario attuale di Halliburton mostra un allentamento della trendline al test del supporto 32,43 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 33,55. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 31,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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