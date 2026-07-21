New York: seduta molto difficile per Gartner

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,71%.



L'andamento di Gartner nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di Gartner classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 138,2 USD e primo supporto individuato a 132,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 144.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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