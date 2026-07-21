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New York: brusca correzione per Gartner

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Gartner
Ribasso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che passa di mano in perdita del 4,71%.
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