Novo Nordisk accusa Eli Lilly per pubblicità ingannevole di farmaci contro l'obesità

(Teleborsa) - Novo Nordisk
ha citato in giudizio Eli Lilly
, accusando la rivale di pubblicità ingannevole
di farmaci contro l'obesità.
Novo sostiene che le campagne pubblicitarie di Lilly si basano su confronti obsoleti relativi alla perdita di peso
, utilizzando dosaggi inferiori di Wegovy
, il farmaco di Novo per la cura dell'obesità, rispetto a quelli attualmente disponibili. Sebbene Zepbound di Lilly abbia superato Wegovy in uno studio comparativo condotto lo scorso anno, Novo ha successivamente ottenuto l'approvazione per un dosaggio più elevato del suo farmaco rispetto a quello utilizzato nello studio.
Le due case farmaceutiche si contendono una fetta maggiore del mercato globale dell'obesità
, che secondo Bloomberg Intelligence dovrebbe raggiungere i 120 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. Pur avendo lanciato Wegovy prima di Lilly, l'azienda farmaceutica statunitense ha recuperato terreno con Zepbound e ora detiene la leadership nelle vendite.
Per riconquistare quote di mercato, la strategia di Mike Doustdar, CEO di Novo, ricorre a tattiche legali più aggressive. Ad esempio, all'inizio di quest'anno, l'azienda ha citato in giudizio Hims & Hers Health
per bloccare la commercializzazione
di una versione contraffatta
della popolare pillola dimagrante di Novo. Hims ha fatto marcia indietro e le due società stanno collaborando nuovamente.
La causa intentata presso il tribunale federale statunitense del New Jersey verte su una pubblicità che Lilly ha iniziato a trasmettere ad aprile. L'azienda farmaceutica danese chiede al tribunale di ordinare a Lilly di interrompere immediatamente la trasmissione
delle sue pubblicità e di emettere "pubblicità correttiva", ha dichiarato John Kuckelman, responsabile legale di Novo.