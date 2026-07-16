Lilly acquisisce AtaiBeckley per massimi 3,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Eli Lilly ha annunciato un accordo definitivo per acquisire AtaiBeckley , biofarmaceutica clinical-stage focalizzata su terapie per la salute mentale. L'operazione punta ad ampliare la pipeline neuroscientifica di Lilly con una classe di composti "neuroplastogeni" ad azione rapida.



L'asset chiave è BPL-003 (mebufotenina benzoato), forma sintetica di 5-MeO-DMT somministrata per via intranasale, che in uno studio di Fase 2b ha mostrato riduzioni rapide e durature dei sintomi depressivi dopo una singola visita clinica di circa due ore, con effetti persistenti per mesi. Il farmaco ha ricevuto la designazione Breakthrough Therapy dalla FDA e ha avviato le attività di Fase 3. Il secondo programma più avanzato, VLS-01, è una formulazione buccale di DMT in Fase 2b.



Gli azionisti AtaiBeckley riceveranno 6,75 dollari per azione in contanti alla chiusura, più fino a 2,50 dollari per azione tramite un Contingent Value Right (CVR) legato a milestone regolatorie e di sviluppo (avvio Fase 3 di VLS-01, approvazione FDA e ri-classificazione DEA di entrambi i composti, entro scadenze comprese tra 4 e 7 anni dalla chiusura). Il valore upfront corrisponde a circa 2,8 miliardi di dollari, con un potenziale aggiuntivo di 1 miliardo legato ai CVR, premio di circa il 40% rispetto al prezzo medio ponderato a 30 giorni.



Il closing dell'operazione è previsto nel terzo trimestre 2026, soggetta ad approvazione degli azionisti AtaiBeckley e alle consuete condizioni regolatorie. Apeiron Investment Group e tutti i dirigenti/amministratori di AtaiBeckley (circa il 15% delle azioni) si sono già impegnati a votare a favore.

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