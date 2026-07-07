Eli Lilly in denaro, assist dagli analisti
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Eli Lilly in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.
A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da JP Morgan: gli esperti della banca d'affari hanno incrementato il prezzo obiettivo da 1300 a 1400 dollari.
La tendenza ad una settimana della società farmaceutica statunitense è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.247,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.221. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.208,5.
```