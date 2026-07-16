Milano 14:24
51.942 -0,90%
Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 14:24
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Francoforte 14:24
24.736 -1,06%

Parigi: risultato positivo per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Publicis Groupe
Scambia in profit il colosso della pubblicità francese, che lievita del 2,57%.
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