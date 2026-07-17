Milano 12:56
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Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:56
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Francoforte 12:56
24.771 -0,58%

Parigi: performance negativa per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Publicis Groupe
Seduta in ribasso per il colosso della pubblicità francese, che mostra un decremento del 2,41%.
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