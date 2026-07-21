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PALLADIUM del 20/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,52% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.302,3. Primo supporto visto a 1.242,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.216,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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