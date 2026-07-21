Milano 17:35
52.285 +0,81%
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Tasso disoccupazione Regno Unito in maggio

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Tasso disoccupazione Regno Unito in maggio
Regno Unito, Tasso disoccupazione in maggio pari a +4,9%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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