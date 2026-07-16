Appuntamenti macroeconomici del 16 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 16/07/2026
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -23,1 Mld £; preced. -26,05 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 1,2%; preced. -0,2%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 2,8 Mld Euro; preced. -1.000 Mln Euro)
11:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 4,83 Mld Euro; preced. 4,29 Mld Euro)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 12,7 punti; preced. 10,3 punti)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,9%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 215K unità)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 35 punti; preced. 35 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 76,8 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,5%; preced. 3,8%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 45 Mld piedi cubi; preced. 61 Mld piedi cubi)
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