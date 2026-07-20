Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 20/07/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,6%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
Martedì 21/07/2026
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 28,3K unità; preced. 31,2K unità)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 15,7 punti; preced. 10,5 punti)
Mercoledì 22/07/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -120 Mld ¥; preced. -378,7 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 4%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,7%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,69 Mln barili)
Giovedì 23/07/2026
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 100 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,1 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 208K unità)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,9 punti; preced. -17,7 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 41 Mld piedi cubi)
Venerdì 24/07/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,8 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -28,5 punti; preced. -29,2 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 10,5%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 50 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 49,8 punti; preced. 49,4 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 51,2 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -7,3%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 604K unità; preced. 580K unità)
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