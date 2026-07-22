Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Seduta rialzista quella per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 91,23.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 93,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,27. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 101,13.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)