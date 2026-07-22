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Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 163,42. Possibile una discesa fino al bottom 162,662. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 164,178.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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