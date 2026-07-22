BFF, la Banca d'Italia riduce i requisiti MREL

(Teleborsa) - BFF Bank ha reso noto che la Banca d'Italia, a conclusione del processo per la determinazione dei requisiti minimi consolidati per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL), ha comunicato i nuovi requisiti patrimoniali consolidati, rivisti al ribasso rispetto a quelli precedentemente in vigore: MREL in termini di TREA (Total Risk Exposure Amount) pari al 19,67% (rispetto al precedente 20,00%), a cui si aggiunge il Combined Buffer Requirement (CBR) pari al 3,36% al 31 marzo 2026; MREL in termini di LRE (Leverage Ratio Exposure) pari al 5,33% (rispetto al precedente 5,40%). Non è stato assegnato alcun requisito di subordinazione ai fini del rispetto dei requisiti e del computo delle altre passività ammissibili.

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