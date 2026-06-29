BFF Bank, DBRS conferma il Long-Term Issuer Rating e ritira tutti i Credit Rating

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Morningstar DBRS ha confermato il proprio Long-Term Issuer Rating su BFF Bank a "BB (low)”, con outlook negativo.



Contestualmente, a seguito della comunicazione formale inviata dalla Banca nell'aprile scorso relativa alla risoluzione del servizio di rating, - si legge in una nota - DBRS ha provveduto al ritiro di tutti i rating di credito in essere attribuiti a BFF.



Per effetto di quanto sopra, i credit rating della Banca sono stati rimossi dalla categoria “Under Review with Negative Implications”, in cui erano stati posti il 2 aprile 2026.

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