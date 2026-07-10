Piazza Affari: scambi al rialzo per BFF Bank
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di BFF Bank sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,281 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,193. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,369.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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