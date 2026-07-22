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Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,24%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.716,97 punti
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22 luglio 2026 - 17.43
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