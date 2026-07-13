Milano 12:31
52.694 +0,15%
Nasdaq 10-lug
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Dow Jones 10-lug
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Londra 12:31
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 10.519,3.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.632,7 con primo supporto visto a 10.439,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.359,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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