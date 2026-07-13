Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 10.519,3.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.632,7 con primo supporto visto a 10.439,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.359,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)