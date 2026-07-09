Milano 17:35
52.382 +1,09%
Nasdaq 19:05
29.698 +1,52%
Dow Jones 19:05
52.507 +0,30%
Londra 17:35
10.472 -0,16%
Francoforte 17:35
25.118 +0,89%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,16%

Il FTSE 100 chiude a 10.472,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,16%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,16%, terminando le negoziazioni a 10.472,45 punti.
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