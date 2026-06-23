Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 22 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.463,8 con primo supporto visto a 10.318,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.268,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)