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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,83%

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Indice Hang Seng -0,83% a quota 24.923,77 all'apertura pomeridiana.
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